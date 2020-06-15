2020-06-15T14:48:57+03:00
Общество

Томичи сдали 140 литров крови в рамках акции #ЯОтветственныйДонор

В акции приняли участие 273 человека, из них 57 волонтеров-медиков
ИГОРЬ ТЮРИН
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Движение доноров-волонтеров в Томской области набирает оборотыДвижение доноров-волонтеров в Томской области набирает оборотыФото: из открытых источников
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В рамках всероссийской донорской акции банк Томского регионального центра крови пополнился на 140 литров. В акции приняли участие 273 человека, из них 57 волонтеров-медиков, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Несмотря на режим самоизоляции, волонтеры и жители Томской области проявили активную гражданскую позицию. Донорство – это выбор ответственных и небезразличных людей, ведь очень часто подарком для реципиента становится сама жизнь, – отметил координатор общественного движения «Волонтеры-медики» Алексей Филимонов.

Также в рамках акции волонтеры знакомили желающих с правилами ответственного донорства, рассказывали о подготовке к процедуре и организовали мероприятия по популяризации ответственного донорства в онлайн-формате.

Так, в соцсетях прошла онлайн-встреча с почетным донором России, томичом Егором Поливиным, онлайн-флешмоб, а финалом акции стала состоявшаяся 14 июня онлайн-лекция «Guide начинающего донора».

Всероссийская акция «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» прошла с 8 по 15 июня и была приурочена ко Всемирному дню донора крови (отмечается ежегодно 14 июня).

Организатор акции – региональное отделение всероссийского движения «Волонтеры-медики» при поддержке администрации Томской области, департамента здравоохранения Томской области, Томского регионального центра крови и СибГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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