Томичи сдали 140 литров крови в рамках акции #ЯОтветственныйДонор
В рамках всероссийской донорской акции банк Томского регионального центра крови пополнился на 140 литров. В акции приняли участие 273 человека, из них 57 волонтеров-медиков, сообщает пресс-служба обладминистрации.
– Несмотря на режим самоизоляции, волонтеры и жители Томской области проявили активную гражданскую позицию. Донорство – это выбор ответственных и небезразличных людей, ведь очень часто подарком для реципиента становится сама жизнь, – отметил координатор общественного движения «Волонтеры-медики» Алексей Филимонов.
Также в рамках акции волонтеры знакомили желающих с правилами ответственного донорства, рассказывали о подготовке к процедуре и организовали мероприятия по популяризации ответственного донорства в онлайн-формате.
Так, в соцсетях прошла онлайн-встреча с почетным донором России, томичом Егором Поливиным, онлайн-флешмоб, а финалом акции стала состоявшаяся 14 июня онлайн-лекция «Guide начинающего донора».
Всероссийская акция «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» прошла с 8 по 15 июня и была приурочена ко Всемирному дню донора крови (отмечается ежегодно 14 июня).
Организатор акции – региональное отделение всероссийского движения «Волонтеры-медики» при поддержке администрации Томской области, департамента здравоохранения Томской области, Томского регионального центра крови и СибГМУ.
ИСТОЧНИК KP.RU