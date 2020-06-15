2020-06-15T11:25:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число жителей Северска с подтвержденным коронавирусом выросло до 35 человек

У шести горожан заболевание выявлено за минувшие праздничные выходные
Алиса Селезнева
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В Северске за время пандемииВ Северске за время пандемииФото: из открытых источников
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На 15 июня на территории ЗАТО Северск подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 8 человек госпитализировано, выздоровело семь человек, - сообщила в понедельник пресс-служба администрации Северска, со ссылкой на данные Межрегионального управления N81 ФМБА России.

Также сообщается, что 20 северчан, имеющих подтвержденный COVID-диагноз, проходят лечение амбулаторно, в домашних условиях. Напомним, по данным на 11 июня, в «закрытом городе» было выявлено 29 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших за минувший праздничный уик-энд возросло на шесть человек. По месту жительства заболевших проведена дезинфекция.

- На территории города Северска, в соответствии с постановлением администрации Томской области о введении режима «повышенной готовности», продолжаются ограничительные и профилактические мероприятия, в том числе, режимные ограничения по проезду через КПП. По информации сотрудников полиции кратно снизилось количество граждан, нарушающих обязательный масочный режим, - отмечается в сообщении.

Также в нем говорится, что на сегодняшнем заседании северского оперштаба, были рассмотрены вопросы подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. В настоящее время, согласно отчетам ответственных лиц, участковые избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты, организованы проверки участков для голосования на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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