2020-06-15T10:48:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 46 новых случаев заражения

Число заболевших томичей достигло 1314
Алиса Селезнева
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Число COVID-пациентов в регионе снова увеличилось.Число COVID-пациентов в регионе снова увеличилось.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 15 июня, в Томской области выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1314 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 8246 заболевших, 143 пациента скончались, 4489 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 537 210 человек, 7091 умер, 284 539 выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU

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