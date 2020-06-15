Мечта о породистых щенках лишила томичек более 20 тыс. рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:56:40+03:00

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Две томички 1988 и 1990 годов рождения лишились денежных средств, решив приобрести породистых щенков. Объявления о продаже собак они нашли на известных сайтах частных объявлений.

- Общение с «продавцами» молодые женщины вели через мессенджер, в котором злоумышленники направили покупательницам для совершения предоплаты ссылки на сайты-дубляторы. Перейдя по указанным ссылкам и указав все реквизиты банковских карт, потерпевшие лишились денежных средств на общую сумму более 24 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В общей сложности, по данным полиции, за прошлую неделю жертвами мошенников стали 37 жителей Томской области в возрасте от 20 до 78 лет. Они пополнили карманы аферистов почти на 2,5 млн рублей.

К счастью, на уловки злоумышленников попадаются не все.

Так, например, 77-летний томский пенсионер вовремя смог распознать преступный замысел и сохранить свои денежные средства.

О разнообразных способах мошенничества мужчина 1943 года рождения слышал неоднократно. Поэтому, когда ему на сотовый телефон поступило сообщение о несанкционированном списании более 27 тысяч рублей, а затем поступил звонок с номера +7495… и звонивший представился сотрудником банка, пенсионер прервал разговор и незамедлительно обратился в отделение банка для получения информации по своим счетам. Бдительный томич также сообщил о случившемся в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU