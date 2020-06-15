Интернет-портал для привлечения иностранцев в вузы Томска заработает в середине июля

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:21:02+03:00

В прошлом году в томских вузах обучалось свыше 11 тысяч иностранцев. Фото: из открытых источников

Абитуриенты смогут не только получить на нем информацию, но и подать документы

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-К 15 июля будет разработана первая версия портала «Учись в Томске» для иностранных абитуриентов, который позволит провести вузам Томска общую приёмную кампанию, увеличитьв них число зарубежных студентов, – сообщает пресс-служба ТУСУР. Ректор данного вуза Виктор Рулевский курирует в Томском консорциуме научных и научно-образовательных организаций направление «Экспорт образования».

- Первая версия портала будет представлена на русском и английском языках. Версию с расширенным функционалом на четырёх языках планируется разработать к ноябрю 2020 года. Портал позволит консолидировать информацию о высшем образовании в Томске, существующих направлениях подготовки. Кроме того, здесь будут использоваться новые механизмы и инструменты привлечения, которые позволят увеличить численность иностранных обучающихся в томских университетах, - говорится в сообщении.

На новом сайте зарубежные абитуриенты смогут не только получить интересующие их сведенья, но и подать заявку на поступление, передать свои контактные данные.

В разработке ресурса участвуют представители всех томских университетов. Портал будет состоять из статичной и интерактивной информационных частей, включать мультиязычный чат-бот для ответов на простые вопросы и мультиязычный колл-центр, который обеспечит ведение абитуриентов до приёмной комиссии того или иного университета.

Добавим, по данным администрации Томской области в 2019 году в томских вузах обучалось 11305 иностранных студентов из 93 зарубежных стран – это около 20% от всех студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU