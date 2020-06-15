Льготники Томска могут бесплатно доехать до своих дач на электричках и по реке

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:33:00+03:00

В дачный сезон электрички никогда не пустуют. Фото: из открытых источников

На эти цели в 2020 году городская казна направит более 14 млн рублей

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В 2020 году в бюджете областного центра предусмотрено более 14 млн. руб на организацию бесплатного проезда льготных категорий граждан до садовых участков пригородным железнодорожным и водным транспортом. Данная социальная услуга предоставляется ежегодно в период с 1 мая по 30 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, право на бесплатный проезд имеют многодетные семьи (родители, дети в возрасте до 18 лет) и пенсионеры (мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет).

- Для реализации социальной услуги заключены муниципальные контракты с АО «Кузбасс-пригород» на перевозку пассажиров пригородным железнодорожным транспортом и с ОА «Томская судоходная компания» на перевозку пассажиров водным транспортом городского сообщения, - говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что талоны на поездки выдаются единовременно на весь период действия услуги из расчета 24 талона в месяц на пенсионера, 24 талона в месяц на многодетную семью с 3 несовершеннолетними детьми и 48 талонов в месяц на многодетную семью с 4 и более несовершеннолетними детьми.

Добавим, в 2019 году правом бесплатного проезда до садовых участков воспользовалось около 4 тысяч льготников Томска на сумму 14,2 млн. рублей.

Получить талоны можно в городских центрах социальной поддержки населения:

- ОГКУ «ЦСПН Кировского района г. Томска» - пр. Кирова,48 (тел. 43-25-64);

- ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» - ул.79 Гвардейской дивизии, 11/2 (тел. 90-47-40);

- ОГКУ «ЦСПН Октябрьского района г. Томска» - ул. Суворова, 17 (тел. 68-37-79);

- ОГКУ «ЦСПН Советского района г. Томска» - ул. Тверская,74 (тел. 71-40-13).

ИСТОЧНИК KP.RU