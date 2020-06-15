Приставы взыскали с томского владельца теплоходов 2 млн рублей в пользу обманутого им партнера

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:55:01+03:00

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Томский предприниматель, сдающий речные суда в аренду, взял у партнера оплату за теплоход, но водный транспорт не предоставил. По итогам судебного разбирательства, договор аренды был признан недействительным, владельца теплохода обязали вернуть обманутому заказчику предоплату в размере 2 млн рублей. Приставам пришлось немало потрудиться, чтобы их взыскать.

Сначала они обратили взыскания на счета и пенсию должника, но это уменьшило сумму долга лишь на 200 тыс. рублей. Затем приставы вынесли запрет на перерегистрацию недвижимости должника, его доли в уставном капитале, совершение сделок в отношении техники: автомобиля, прицепов, речных судов. Но гражданин все равно отказывался исполнять решение суда.

- Тогда сотрудники УФССП ограничили мужчина в праве выезда за пределы РФ. Данная мера была актуальна, т.к. гражданин периодически выезжал на отдых за границу. Далее планировалось наложить арест на имущество должника, однако это не потребовалась, поскольку мужчина полностью погасил задолженность, включая исполнительский сбор, - сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснил владелец теплоходов, одной из главных причин такого решения стала невозможность получить в очередные раз денежные средства от партнеров за свои услуги. Поскольку на его счет было обращено взыскание, все деньги, поступавшие на него, в том числе для оплаты труда сотрудников, автоматически пошли бы на оплату долга.

ИСТОЧНИК KP.RU