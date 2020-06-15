Трамвай в Томске насмерть сбил 58-летнего мужчину

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:55:38+03:00

В Томске трамвай сбил 58-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия. Фото пресс-службы регионального УМВД.

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром на проспекте Фрунзе в Томске ,трамвай сбил пешехода, пострадавший скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба областного УМВД.

- ДТП со смертельным исходом произошло около 7. 20 утра в районе дома №226 по пр. Фрунзе. По предварительным данным, трамвай под управлением мужчиы 1990 года рождения, совершил наезд на пешехода 1962 года рождения, который пересекал трамвайные пути в неположенном месте, - говорится в сообщении.

Сотрудникам полиции требуется помощь очевидцев. Их просят обращаться по адресу: Томск, ул. Герцена, 72/1, каб. 318, тел. 8 (3822) 271-552. Дежурная группа ГИБДД: 664-422.

ИСТОЧНИК KP.RU