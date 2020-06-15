2020-06-15T06:55:38+03:00
Происшествия

Трамвай в Томске насмерть сбил 58-летнего мужчину

Очевидцев происшествия просят откликнуться
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
В Томске трамвай сбил 58-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия. Фото пресс-службы регионального УМВД.В Томске трамвай сбил 58-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия. Фото пресс-службы регионального УМВД.
Изменить размер текста:

Сегодня утром на проспекте Фрунзе в Томске ,трамвай сбил пешехода, пострадавший скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба областного УМВД.

- ДТП со смертельным исходом произошло около 7. 20 утра в районе дома №226 по пр. Фрунзе. По предварительным данным, трамвай под управлением мужчиы 1990 года рождения, совершил наезд на пешехода 1962 года рождения, который пересекал трамвайные пути в неположенном месте, - говорится в сообщении.

Сотрудникам полиции требуется помощь очевидцев. Их просят обращаться по адресу: Томск, ул. Герцена, 72/1, каб. 318, тел. 8 (3822) 271-552. Дежурная группа ГИБДД: 664-422.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамвай в Томске насмерть сбил 58-летнего мужчину
Без света остались больше 30 улиц в Томске и Зональной Станции
Жители Томской области могут принять участие в публичных слушаниях по бюджету 2019 года
Томич, отключавший сигнализации и воровавший деньги из чужих авто, ждет приговора суда
Томичи пожаловались в Роспотребнадзор на работу продавцов детских товаров
Ремонт трассы «Сибирь» на подъезде к Томской области идет с опережением графика
Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения
Оформить соцпособия жители Томской области теперь смогут без сбора справок и очередей
Житель Томской области угнал байк и въехал на нем в припаркованную Тойоту
Пострадавшие от пандемии томские компании получили отсрочку по налогам на 75 млн рублей
Штормовое предупреждение: в Томске и области пройдут грозы, град и похолодает
Маски в райцентрах дешевле, перчатки – дороже, чем в Томске
Коронавирус в Томске: + 48 новых случаев заражения
Томичей просят помочь в поисках пропавшего инвалида по зрению
Томич, неоднократно водивший машину пьяным, отправится за решетку
Приступ ревности обошелся томичу в девять лет тюрьмы
Абитуриенты смогут поступить в Томский политех, не выходя из соцсетей