Без света остались больше 30 улиц в Томске и Зональной Станции
Плановые отключения продлятся весь рабочий день
Отключения электроэнергии связаны с работами специалистов на сетях Томска.Фото: Из открытых источников
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Сегодня, 15 июня, в Томске и Зональной станции от электроснабжения в плановом порядке отключили более 30 улиц, сообщают «Горсети».
- С 9 часов утра до 16 часов 30 минут свет будет отсутствовать в домах областного центра по пер. Басандайскому, на проспектах Ленина и Фрунзе, ул. Беленца, Суворова и К. Маркса, - уточняют специалисты. - До 17 часов обесточат дома в Зональной Станции, а также в Томске на ул. Ферганской, Первомайской, в переулках Западном, Буяновском и Луговом.
ИСТОЧНИК KP.RU