Без света остались больше 30 улиц в Томске и Зональной Станции

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:50:28+03:00

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Сегодня, 15 июня, в Томске и Зональной станции от электроснабжения в плановом порядке отключили более 30 улиц, сообщают «Горсети».

- С 9 часов утра до 16 часов 30 минут свет будет отсутствовать в домах областного центра по пер. Басандайскому, на проспектах Ленина и Фрунзе, ул. Беленца, Суворова и К. Маркса, - уточняют специалисты. - До 17 часов обесточат дома в Зональной Станции, а также в Томске на ул. Ферганской, Первомайской, в переулках Западном, Буяновском и Луговом.

ИСТОЧНИК KP.RU