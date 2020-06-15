Жители Томской области могут принять участие в публичных слушаниях по бюджету 2019 года
Сегодня, 15 июня, в Законодательной Думе Томской области начинаются публичные слушания по отчету об исполнении бюджета региона за 2019 год. Впервые они пройдут в дистанционном формате.
Вице-спикер, председатель бюджетно-финансового комитета облдумы Александр Куприянец пояснил: «В мае 2020 года депутатский корпус внес изменения в Регламент областной Думы, разрешив проводить слушания в заочной форме. Это позволит им состояться, несмотря на ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».
Публичные слушания пройдут с 15 по 19 июня включительно. Предложения по обсуждаемому вопросу можно направить на электронную почту duma@tomsk.gov.ru. Они должны содержать следующую обязательную информацию: текст и обоснование вносимого предложения; фамилию, имя, отчество, адрес места жительства гражданина (либо адрес нахождения организации, если гражданин является представителем организации или общественного объединения).
Напомним, 4 июня губернатор Томской области Сергей Жвачкин выступил перед депутатами с отчетом о работе исполнительной власти региона в 2019 году. В частности, он сообщил, что доходы консолидированного бюджета составили за отчетный период почти 80 млрд рублей, что на 5,7 млрд больше поступлений 2018 года.
Ознакомиться с отчетом об исполнении регионального бюджета за 2019 год можно на сайте Законодательной Думы Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU