Жители Томской области могут принять участие в публичных слушаниях по бюджету 2019 года

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:25:34+03:00

Каждый томич может ознакомиться с отчетом по бюджету и внести свои предложения. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 15 июня, в Законодательной Думе Томской области начинаются публичные слушания по отчету об исполнении бюджета региона за 2019 год. Впервые они пройдут в дистанционном формате.

Вице-спикер, председатель бюджетно-финансового комитета облдумы Александр Куприянец пояснил: «В мае 2020 года депутатский корпус внес изменения в Регламент областной Думы, разрешив проводить слушания в заочной форме. Это позволит им состояться, несмотря на ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».

Публичные слушания пройдут с 15 по 19 июня включительно. Предложения по обсуждаемому вопросу можно направить на электронную почту duma@tomsk.gov.ru. Они должны содержать следующую обязательную информацию: текст и обоснование вносимого предложения; фамилию, имя, отчество, адрес места жительства гражданина (либо адрес нахождения организации, если гражданин является представителем организации или общественного объединения).

Напомним, 4 июня губернатор Томской области Сергей Жвачкин выступил перед депутатами с отчетом о работе исполнительной власти региона в 2019 году. В частности, он сообщил, что доходы консолидированного бюджета составили за отчетный период почти 80 млрд рублей, что на 5,7 млрд больше поступлений 2018 года.

Ознакомиться с отчетом об исполнении регионального бюджета за 2019 год можно на сайте Законодательной Думы Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU