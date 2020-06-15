Томич, отключавший сигнализации и воровавший деньги из чужих авто, ждет приговора суда

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:42:13+03:00

Мужчина промышлял на парковках у стадионов и ТЦ

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Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинение в отношении 46-летнего жителя, который совершил преступления, предусмотренные ч.1 п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, в том числе с причинением значительного ущерба).

- В декабре 2019 года обвиняемый, разбирающийся в устройстве и работе автосигнализаций, с помощью технического устройства дистанционно отключил систему штатного замка автомобиля Nissan X-Тrail, припаркованного возле стадиона, и похитил из багажника более 3 тыс. рублей, - сообщили в областной прокуратуре. – Спустя два дня около одного из крупных магазинов тот же гражданин незаметно для водителя, припарковавшего поблизости Toyota Fortuner, помешал ему поставить машину на сигнализацию, а после ухода владельца похитил из салона авто свыше 55 тыс. рублей.

Специалисты ведомства уточнили, что свою вину обвиняемый не признал.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU