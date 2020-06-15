Томичи пожаловались в Роспотребнадзор на работу продавцов детских товаров

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:45:11+03:00

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Две недели региональным управлением Роспотребнадзора по Томской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», консультационным центром для потребителей при центре гигиены и эпидемиологии проводились консультации жителей в рамках «горячей линии» по вопросам качества и безопасности товаров для детей.

- В общей сложности от жителей региона поступило 44 звонка. Самые актуальные вопросы были связаны с продажей детской одежды и обуви (12 обращений), фруктовых и овощных пюре, детских молочных смесей (8 звонков), электронных игрушек и гаджетов (4 обращения), - сообщили эксперты Роспотребнадзора.

Они уточнили, что звонившие, в частности, сообщали о непредоставлении необходимой и достоверной информации при покупке изделий; интересовались правилами обмена или возврата некачественных товаров, в том числе технически сложных либо не подходящих по размеру, своим функциям. Всем были разъяснены права потребителей в соответствии с законом, а кроме того, пятерым томичам оказана помощь в составлении претензий к продавцам.

ИСТОЧНИК KP.RU