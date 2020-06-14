Ремонт трассы «Сибирь» на подъезде к Томской области идет с опережением графика

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:20:20+03:00

Ремонтные работы развернуты на десяти участках трассы «Сибирь» и двух мостах. Фото: из открытых источников

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Капитальный ремонт трассы Р-255 «Сибирь» в границах Томской и Кемеровской областей ведется с опережением графика, сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор». Ремонтные работы развернуты на 10 участках дороги и двух мостах.

Так, в разгаре капремонт на участке с 98-го по 110-й километр на подъезде к Томску. Здесь подрядчик приступил к работам в середине мая, завершить их планируется до середины октября. В 2020 году будет отремонтировано дорожное покрытие на протяжении почти 60 км и два мостовых сооружения.

Сейчас рабочие ведут устройство слоев основания дорожной одежды, переустройство водопропускных труб, отсыпку обочин и устройство барьерного ограждения. На участке также приведут в порядок пересечения и примыкания, оборудуют остановочные павильоны для жителей сел Калтай, Кафтанчиково и Кандинка.

На мосту через реку Лебяжья на 41-м км подъезда к Томску капремонт начался 15 мая и завершится к октябрю 2021 года. Строители завершают подготовку к основному циклу работ, в том числе строят объездную дорогу, куда будет переключено движение транзитного транспорта на период замены опор мостового перехода.

На мосту через реку Канок (65-й км подъезда к Томску) дорожники приступили к ремонту пролетного строения. Одновременно продолжается обустройство площадки и рабочих проездов. Здесь «Сибуправтодор» планирует переустройство мостового полотна, ремонт балок и опор, замену деформационных швов и барьерного ограждения. Работы также ведутся с переходом на следующий год.

Кроме того, в июне дорожники приступили к устройству защитных слоев на участках с 51-го по 82-й км в границах Кузбасса и с 82-й по 98-й км в границах Томской области. Завершатся они в августе-сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU