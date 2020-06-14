Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения
Число заболевших томичей достигло 1268
Число заболевших коронавирусом в Томской области продолжает расти.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Сегодня, 14 июня, в Томской области выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1268 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 8835 заболевших, 119 пациентов скончались, 5409 выздоровели.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 528 964, 6948 умерли, 280 050 выздоровели
ИСТОЧНИК KP.RU