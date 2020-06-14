Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:54:59+03:00

Число заболевших коронавирусом в Томской области продолжает расти. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 14 июня, в Томской области выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1268 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 8835 заболевших, 119 пациентов скончались, 5409 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 528 964, 6948 умерли, 280 050 выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU