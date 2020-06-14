2020-06-14T09:12:42+03:00
Общество

Оформить соцпособия жители Томской области теперь смогут без сбора справок и очередей

Правительство страны упростило процедуру получения мер поддержки
Алиса Селезнева
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Теперь мамам с детьми не придется проводить долгие часы в очередях за справками.Теперь мамам с детьми не придется проводить долгие часы в очередях за справками.Фото: из открытых источников
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11 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении процесса оформления населением социальных пособий и выплат. Теперь для их получения россиянам не придется заниматься сбором различных справок, обращаясь в целый ряд инстанций и ведомств.

- Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия, - говорится в документе, опубликованном 13 июня на правительственном портале.

Отмечается, что сделать получение социальной помощи простым и доступным – задача, поставленная перед Правительством лично Президентом. Распоряжение, в первую очередь, позволит упростить назначение выплат на региональном уровне.

- Практика показала, что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок у гражданина достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке. Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идёт в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС, - отмечается в пояснении к тексту документа.

Ранее мы сообщали, что с минувшей недели томские семьи с детьми 3-7 лет, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, начали получать ежемесячные денежные выплаты. В Томской области размер такой выплаты на каждого ребенка составляет 6088 рублей. В органы социальной защиты региона уже поступило почти 25 тысяч заявлений на такую меру поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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