Житель Томской области угнал байк и въехал на нем в припаркованную Тойоту

14 Июнь 2020 2020-06-14T06:52:33+03:00

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В дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный мужчина завладел его мотоциклом и совершил на нем ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления.

Им оказался ранее судимый житель Стрежевого, 1989 года рождения. По предварительным данным, мужчина, находясь на улице Новой в вечернее время, увидел припаркованный около магазина мотоцикл. Ключ находился в замке зажигания.

- Подозреваемый завел мототранспорт и отправился кататься по городу. Затем он решил вернуть транспортное средство на место. Но подъезжая к магазину, не справился с управлением, совершив наезд на припаркованный автомобиль Тойота, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. И байк, и легковушка получили незначительные повреждения.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по ней – до пяти лет лишения свободы.

фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU