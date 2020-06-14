2020-06-14T06:07:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Пострадавшие от пандемии томские компании получили отсрочку по налогам на 75 млн рублей

По данным УФНС, всего в регионе насчитывается 11,5 тысячи таких предприятий
Антонина Ленская
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Чтобы получить отсрочку, предприниматель должен доказать снижение доходов и наличие убытков.Чтобы получить отсрочку, предприниматель должен доказать снижение доходов и наличие убытков.Фото: из открытых источников
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На сегодняшний день 29 томских предприятий получили отсрочки по выплатам налогов на общую сумму 75 млн рублей. Как сообщил руководитель управления ФНС по Томской области Геннадий Морозов, эта мера поддержки предусмотрена для налогоплательщиков, которые ведут деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. Их перечень определен постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года.

Для этой категории налогоплательщиков предусмотрено возможное предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, а также предоставление безвозмездной субсидии на поддержку бизнеса из федерального бюджета. По словам Г. Морозова, обе меры носят заявительный характер.

Так, отсрочку или рассрочку можно получить по платежам со сроками уплаты в 2020 году, за исключением НДПИ, акцизов, НДФЛ и страховых взносов в части сумм, направляемых на накопительную пенсию. Для получения отсрочки у предприятия должно быть зафиксировано снижение доходов не более чем на 10%, а также наличие убытков в отчетном периоде (при условии, что их не было в 2019 году). Рассрочка предоставляется от трех месяцев до пяти лет.

Предприниматели могут проверить право на полагающиеся меры поддержки на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделах: «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» и «Ваш бизнес пострадал от COVID-19? Получите субсидию».

По данным управления Федеральной налоговой службы, в Томской области 11,5 тыс. хозяйствующих субъектов отвечают двум основным условиям: включены в Реестр субъектов МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях. Из них около 8 000 – индивидуальные предприниматели, 3 500 – юридические лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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