Штормовое предупреждение: в Томске и области пройдут грозы, град и похолодает

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:57:53+03:00

Грозы и град придут в 70-й регион на смену 30-градусной жаре уже сегодня. Фото: Из открытых источников

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Дожди, грозы, местами град, сильный ветер и похолодание ожидаются 13 и 14 июня в Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 13 июня и сутки 14 июня по области ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, усиление ветра 19-24 метра в секунду. Похолодание. Гражданам необходимо соблюдать меры личной безопасности, – рекомендуют томичам специалисты ведомства.

Они отмечают также, что в связи с ухудшением погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: повреждения и обрывы линий электропередачи, падение слабозакрепленных конструкций, нарушения в работе транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU