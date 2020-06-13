Маски в райцентрах дешевле, перчатки – дороже, чем в Томске

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:36:13+03:00

Цены на маски в аптеках Томска колеблются от 25 до 39 рублей, есть и дороже. Фото: Из открытых источников

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Мониторинг стоимости индивидуальных средств защиты в аптеках Томской области провел Центр медицинской и фармацевтической информации.

- По данным исследования, Томск и районы области полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. В настоящее время общий запас одноразовых масок превышает 26,4 тысячи штук, многоразовых масок - больше 56,3 тысячи, а перчаток - порядка 120,4 тысячи, - сообщили специалисты центра.

Они добавили, что за одноразовую медицинскую маску жители Томска заплатят в среднем от 35 до 39 рублей. Этот товар продают и дешевле - по 25 рублей за штуку. Самую низкую цену покупателям предлагают в аптеках Областного аптечного склада (Губернская аптека) и Медлабтеха: 15 - 16 рублей за одну маску. При этом максимальная цена может доходить до 180 рублей - в зависимости от производителя и качества изделия. Стоимость одноразовых перчаток в городе колеблется от 10 до 30 рублей. Минимальная цена - 9 рублей за пару, максимальная - до 68 рублей.

В центре также уточнили: в районах Томской области медицинские маски продают дешевле - в среднем по 25 - 27 рублей. Больше всех заплатят жители Бакчарского и Кожевниковского районов: до 32 и 45,5 рублей. Одноразовые перчатки жителям сельских территорий обойдутся дороже, чем томичам.

ИСТОЧНИК KP.RU