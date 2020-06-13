Коронавирус в Томске: + 48 новых случаев заражения
Число заболевших томичей достигло 1215
В Томской области число выявленных случаев коронавирусной инфекции составило за сутки 1215.Фото: Из открытых источников
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Сегодня, 13 июня, в Томской области выявлено сразу 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1215 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 520 129 заболевших, 6829 пациента скончались, 274641 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU