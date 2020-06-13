2020-06-13T07:20:47+03:00
Происшествия

Томичей просят помочь в поисках пропавшего инвалида по зрению

Мужчина ушел из дома 10 июня и не выходит на связь с родственниками
Алиса Селезнева
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Томичей просят помочь в поисках инвалида по зрению.Томичей просят помочь в поисках инвалида по зрению.Фото: из открытых источников
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Поисковый отряд «Лиза Алерт-Томск» просит горожан помочь в поисках 34-летнего Николая Дмитриева. Днем 10 июня молодой мужчина, имеющий инвалидность по зрению, ушел из дома в поселке Просторный в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение не определено.

-Томск, внимание! Нужна помощь в распространении информации! Пропал Дмитриев Николай Владимирович, 34 года. Днем 10 июня 2020 года ушел из дома в поселке Просторный в неизвестном направлении. Нуждается в медицинской помощи , - говорится в сообщении, появившемся вчера, на странице «Лиза Алерт-Томск» в соцсети «Вконтакте».

Приметы разыскиваемого : рост 196 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза.

Одет был в серую куртку, спортивные синие штаны, черную кофту, черные кроссовки, черную кепку с белой надписью.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят срочно сообщить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.

Отряд нуждается в помощи добровольцев для проведения поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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