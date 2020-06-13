Томич, неоднократно водивший машину пьяным, отправится за решетку

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:02:53+03:00

Он проведет в колонии десять месяцев

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Октябрьский районный суд Томска признал 48-летнего жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного вышеуказанной статьей).

- Установлено, что в сентябре 2019 года томич, ранее дважды судимый за аналогичные преступления, управлял автомобилем «Форд Фокус», передвигаясь по улицам областного центра, - сообщили в прокуратуре Томской области. - После остановки сотрудниками дорожно-патрульной службы он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В ведомстве уточнили: суд приговорил виновного к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим лишением водительских прав на срок 2 года 8 месяцев. Однако осужденный заявил о суровости назначенного наказания и обжаловал приговор. Представитель региональной прокуратуры, указав на криминальное прошлое осужденного и недостаточность воспитательного воздействия предыдущих наказаний, убедил Томский областной суд в справедливости приговора. Апелляционная жалоба не удовлетворена, осужденный направлен к месту лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU