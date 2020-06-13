Приступ ревности обошелся томичу в девять лет тюрьмы

13 Июнь 2020 2020-06-13T06:53:26+03:00

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- Житель Томского района осужден к длительному лишению свободы по ч.4 ст.111, п. «в»; ч.2 ст.115; ч.1 ст.119 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего; причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия; угроза убийством), - сообщила пресс-служба облпрокуратуры. - Установлено, что в мае 2019 года нетрезвый 42-летний подсудимый пришел к своей сожительнице, надеясь примириться с ней после ссоры, однако встретил у нее другого мужчину. Из чувства ревности подсудимый избил соперника, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму, в результате пострадавший спустя 2 месяца скончался в больнице, не приходя в сознание. Кроме того, мужчина разбил о голову своей сожительницы тарелку, угрожая ей убийством.

В ведомстве добавили: подсудимый признал вину, указав при этом, что потерпевший первым ударил его. Но гособвинитель с учетом высокой общественной опасности содеянного и тяжести последствий настаивала на назначении виновному наказания в виде длительного лишения свободы. Мужчина был приговорен к 9 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU