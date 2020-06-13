2020-06-13T04:18:44+03:00
Общество

Абитуриенты смогут поступить в Томский политех, не выходя из соцсетей

В вузе разработан для этого новый сервис с различными возможностями
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Абитуриенты - 2020 смогут поступать в НИ ТПУ онлайн, с помощью специально соцсетей.Абитуриенты - 2020 смогут поступать в НИ ТПУ онлайн, с помощью специально соцсетей.Фото: Из открытых источников
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- В Томском политехническом университете разработана новая система работы с абитуриентами через популярные соцсети, - сообщил журналистам Павел Рвалов, начальник отдела организации набора НИ ТПУ. - Через систему чат-бота ребята готовятся к поступлению, у них есть доступ более чем к 1,5 тыс. онлайн-курсов. Они отвечают на различные вопросы, зарабатывают виртуальную "валюту", которую потом смогут обменять на сувениры.

Он добавил, что каждый абитуриент сможет через соцсеть перейти в программный комплекс, где будет отслеживать свою конкурсную позицию и статус заявления. Это пилотный проект вуза, на основе которого в новом учебном году в ТПУ планируется зачислить более 3,5 тыс. студентов.

Уточним, что приемная кампания в томских университетах в текущем году начнется с 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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