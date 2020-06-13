Томские спасатели помогли 11-летнему мальчику выбраться из ливневки

13 Июнь 2020 2020-06-13T03:34:29+03:00

Нога 11-летнего подростка застряла в ливневке так, что потребовалась помощь спасателей. Фото: пресс-служба Управления МЧС по Томской области.

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- Вчера вечером на пульт дежурного поисково – спасательной службы (ПСС) МЧС Томской области поступило сообщение о том, что у 11-летнего мальчика застряла нога между железными прутьями ливневки на ул. Говорова, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Выбраться самостоятельно он не смог. Прибывшие на место спасатели с помощью гидроинструмента разжали прутья и помогли подростку.

Как уточнил Владлен Кузьменчук, заместитель начальника ПСС, мальчик не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU