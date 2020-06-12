Коронавирус в Томске: +51 новый случай заражения

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:01:03+03:00

Коронавирус не отступает на территории Томской области Фото: из открытых источников

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Сегодня, 12 июня, в Томской области выявлено сразу 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1167 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 8 987 заболевших, 183 пациента скончались, 8 220 выздоровели.

Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировано 511 423 случая заражения коронавирусом, 6 715 человек умерли, 269 370 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU