Коронавирус в Томске: +51 новый случай заражения
Число заболевших томичей достигло 1167
Коронавирус не отступает на территории Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Сегодня, 12 июня, в Томской области выявлено сразу 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1167 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 8 987 заболевших, 183 пациента скончались, 8 220 выздоровели.
Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировано 511 423 случая заражения коронавирусом, 6 715 человек умерли, 269 370 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU