2020-06-11T15:59:49+03:00
Общество

С 1 июля начнет курсировать поезд Томск – Анапа, отмененный весной из-за пандемии коронавируса

Билеты на рейс в южном направлении уже продаются
ИГОРЬ ТЮРИН
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Чтобы томичи могли отдохнуть на Черном мореЧтобы томичи могли отдохнуть на Черном мореФото: из открытых источников
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В апреле этого года из-за риска распространения коронавирусной инфекции холдинг РЖД отменил в числе прочих межрегиональный поезд ТомскАнапа.

Последний рейс в Краснодарский край отправился 23 апреля.

- Возобновляется курсирование отправлением из Томска с 1 июля по 29 сентября по нечетным числам. Из Анапы с 5 июля по 3 октября по нечетным числам. При наличии в месяце 31 числа отправится из Томска 29, 31, 3 числа, из Анапы 29, 31, 2, 4, 7 числа, – такая информация появилась на сайте РЖД.

Билеты на рейс в Анапу уже продвютс\я в железнодорожных кассах, их также можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД" в приложении «РЖД Пассажирам».

Отмечается, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии.

О возобновлении движения поезда Томск- Новосибирск пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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