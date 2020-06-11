С 1 июля начнет курсировать поезд Томск – Анапа, отмененный весной из-за пандемии коронавируса
В апреле этого года из-за риска распространения коронавирусной инфекции холдинг РЖД отменил в числе прочих межрегиональный поезд Томск – Анапа.
Последний рейс в Краснодарский край отправился 23 апреля.
- Возобновляется курсирование отправлением из Томска с 1 июля по 29 сентября по нечетным числам. Из Анапы с 5 июля по 3 октября по нечетным числам. При наличии в месяце 31 числа отправится из Томска 29, 31, 3 числа, из Анапы 29, 31, 2, 4, 7 числа, – такая информация появилась на сайте РЖД.
Билеты на рейс в Анапу уже продвютс\я в железнодорожных кассах, их также можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД" в приложении «РЖД Пассажирам».
Отмечается, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии.
О возобновлении движения поезда Томск- Новосибирск пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU