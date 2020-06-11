За два дня мошенники «нагрели» 13 жителей Томской области на 630 тысяч рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:30:22+03:00

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За два прошедших дня жертвами мошенников стали 13 жителей региона, в их числе 5 мужчин и 8 женщин в возрасте от 29 до 77 лет. В общей сложности они перевели мошенникам более 630 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Полиция напоминает, что наиболее распространенным способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных операций по счетам. После чего для сохранности финансов, или же отмены подозрительных операций, мошенники убеждают сообщить им или «роботу» («роботизированной линии») реквизиты банковских карт, защитный код на оборотной стороне карты, состоящий из трех или четырех цифр, а также коды подтверждения списания денежных средств из SMS-сообщений. Также злоумышленники предлагают установить на телефон программу безопасности, и, получая доступ к мобильному банку на мобильном устройстве жертвы, похищают денежные средства.

Жительница Томского района, 1978 года рождения, доверилась звонящему злоумышленнику, который представился сотрудником банка и сообщил о несанкционированных операциях по ее банковской карте. Мужчина обратился к женщине по имени и отчеству, а также попросил продиктовать коды из SMS-сообщений, предназначенные якобы для блокировки операций, по «роботизированной линии» после звукового сигнала. При этом реквизиты банковской карты злоумышленник не запрашивал. Женщина, следуя указаниям злоумышленника, продиктовала «роботу» коды, пришедшие ей посредством SMS-сообщений, после чего обнаружила списание денежных средств в сумме 15 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU