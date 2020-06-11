В этом году Томский госуниверситет примет четыре тысячи первокурсников

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:07:47+03:00

Новый набор в ТГУ этого года с учетом платников - 4 тысячи первокурсников Фото: из открытых источников

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До старта приемной кампании осталось 10 дней. В этом году она впервые пройдет полностью в онлайн-режиме, и ТГУ готов принять около 4 тысяч студентов-первокурсников, сообщает пресс-служба вуза.

Для абитуриентов создан информационный сервис, где можно узнать обо всех образовательных возможностях в Томске. Кроме того, ТГУ разработал единый калькулятор ЕГЭ для томских университетов. Об этом и других особенностях приемной кампании 2020 года на сегодняшней пресс-конференции томских вузов рассказал начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов.

Как и в прошлые годы, приемная кампания в вузы стартует 20 июня, и в связи со сдвигом сдачи ЕГЭ прием документов будет продлен примерно до середины августа. Контрольные цифры приема в ТГУ уже третий год подряд в целом остаются на прежнем уровне – это почти 3 тысячи бюджетных мест. С учетом поступающих на платную форму обучения ТГУ готов принять 4 тысячи первокурсников.

– Мы ориентируемся на человека, на его таланты и личностный потенциал. Для нас важны не только результаты ЕГЭ, но и активные ребята, которые принимают участие в наших акциях, мероприятиях. Например, в форуме «Таланты Сибири» участвуют более 200 победителей и призеров олимпиад, и мы продолжаем работать с ними в индивидуальном порядке, – рассказал начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов.

Для поступающих на базе среднего профессионального образования и на творческие специальности, а также в магистратуру университет традиционно проводит собственные вступительные испытания.

В мае ректоры вузов Томска приняли консолидированное решение оставить цены за обучение на уровне прошлого года, не поднимая их в том числе и на размер инфляции.

ИСТОЧНИК KP.RU