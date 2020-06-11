Эксперты держат на контроле реставрацию дома-памятника в Томске

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:29:00+03:00

После реставрации дом (так он выглядел до ремонта) останется в муниципальном жилом фонде Томска. Фото: из открытых источников

Работы на объекте по проспекту Ленина, 56, начались осенью 2018 года

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Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области держит на особом контроле реставрацию деревянного жилого дома ХIХ века в Томске по пр. Ленина, 56. Объект является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения, напоминает пресс-служба обладминистрации.

Его реставрация началась в октябре 2018 года; на ремонтные работы из бюджета города Томска было выделено 19,7 млн рублей. По данным областного Центра по охране памятников, завершить реставрацию планируется в 2021 году «при достаточном финансировании».

На сегодняшний день в доме отремонтированы деревянные межэтажные и чердачные перекрытия, дымники, воссоздана декоративная резьба на фасадах и угловых башнях, полностью заменена кровля. С аутентичных наличников, которые были созданы еще до революции, удалена старая краска, рассказала председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

– На сохранившихся элементах декора устранены трещины, а утраченные элементы отреставрированы, – добавила она. – Уникальность здания подчеркивают резной карниз и фриз дома, украшенный пропильной резьбой с растительным и геометрическим орнаментом, с накладными деталями. Сочетание накладной и пропильной резьбы встречается также и на угловых пилястрах.

По словам Е. Перетягиной, комитет продолжает контролировать ход реставрации здания. Очередная встреча экспертов, представителей заказчика (администрация города Томска) и подрядчика (ООО «Электромонтаж») запланирована на июнь. В текущем году до наступления холодов на объекте предстоит запустить систему отопления, канализации и водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU