2020-06-11T11:24:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: +50 новых случаев заражения

Число заболевших томичей достигло 1116
Алиса Селезнева
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Количество заболевших жителей региона растет каждый день.Количество заболевших жителей региона растет каждый день.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 11 июня, в Томской области выявлено сразу 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1116 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 8779 заболевших, 174 пациента скончались, 8367 выздоровели.

Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировано 502 436 случаев заражения коронавирусом, 6532 человека умерли, 261 150 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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