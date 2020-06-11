Две маршрутки, Nissan и автокран-манипулятор столкнулись сегодня в Томске

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:21:15+03:00

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Сегодня, около 12 часов на переулке Первомайском, 1/1 в Томске произошло столкновение четырех транспортных средств: Nissan Diesel, Chevrolet Niva и двух городских маршрутных автобусов ПАЗ.

- По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля Nissan Diesel, 1982 года рождения, для осмотра доставлен в медицинское учреждение. В момент столкновения в одном маршрутном автобусе находилось 6 пассажиров, во втором - около 15 пассажиров. Информация о количестве пострадавших пассажиров уточняется, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

На месте происшествия в настоящее время продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Информация о происшествии и фото с места крупной аварии сразу появились в соцсетях.

-У крана, который ехал с горы - отказали тормоза. По дороге "собрал" 2 маршрутки и ниву. Одному пазику досталось сильнее всех, заехал в лобовое. Приехали пожарные, - прокомментировал один из очевидцев в паблике «Регион70» («Вконтакте»).

Как сообщили в городском Центре организации и контроля пассажироперевозок, в аварии пострадали автобусы маршрутов №19 и №4.

фото:УМВд по Томской области.Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU