Оперштаб: в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области зафиксированы случаи заболевания СOVID-19

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:04:40+03:00

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11 июня региональный оперштаб подтвердил информацию о случаях заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников департамента охотничьего и рыбного хозяйства администрации Томской области.

- В департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области зафиксированы случаи заболевания СOVID-19 среди сотрудников. Самочувствие у всех удовлетворительное. В результате вовремя проведенного эпидрасследования установлен источник инфицирования: заражение произошло через контакт в одном из крупных очагов в Томске. Контактные с заболевшими коллеги находятся на двухнедельном карантине. Результаты смывов у всех отрицательные, - сообщила представитель оперштаба.

Ранее на одном из интернет- порталов Томска была размещена информация о данной ситуации.

- Я нахожусь сейчас в горбольнице № 3, у меня был подтвержден COVID-19. Как оказалось, контактировал с зараженным, сейчас выясняется, кто стал источником. У меня заболевание протекает без симптомов, в больнице нахожусь под наблюдением медиков. Если заболевание без симптомов, то человек отправляется на изоляцию на 14 дней, и всех, кто контактировал, тоже отправляют на самоизоляцию. В целях безопасности в настоящее время весь департамент проверяется на коронавирус, сотрудники, с кем я контактировал, отправлены на самоизоляцию и работают в удаленном доступе. С сотрудниками департамента, находящимися в районах региона, мы работаем по видеоселектору, не контактировали, - рассказал журналистам vtomske.ru начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктор Сиротин. Позднее он уточнил, что заболевших среди томских сотрудников департамента порядка 10 человек.

Отметим, что в здании по Кирова,14, где размещается департамент, также находятся Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ "Облкомприрода" и другие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU