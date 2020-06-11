10-летнего велосипедиста сбила машина на пешеходном переходе возле томского Горсада

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:15:32+03:00

фото:УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

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ДТП произошло вчера днем, около 11 часов 55 минут на улице Советской, 44, прямо напротив входа в Городской сад Томска.

- Автомобилем Lada Largus, под управлением 41-летнего мужчины, был совершен наезд на ребенка-велосипедиста, который, по предварительным данным, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда,- сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате происшествия, 10-летний мальчик с травмами доставлен в больницу.

Отмечается, что несовершеннолетний находился без сопровождения взрослых, световозвращающие элементы и защитная экипировка на нем отсутствовали.

ГИБДД просит откликнуться очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, или по телефону 8 (3822) 271-552.

Ранее мы сообщали, что 9 июня под колесами автомобилей в Томске и в Колпашево оказались два юных велосипедиста – 7-летний мальчик и 8-летняя девочка.

Госавтоинспекция напоминает, что движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

С 14 лет: по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Если полоса и дорожки отсутствуют, то по правому краю проезжей части или обочине.

При переходе проезжей части всем любителям велопрогулок необходимо спешиться, и только затем пересекать дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU