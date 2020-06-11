С 15 июня налоговики Томской области возобновляют прием посетителей
- С понедельника, 15 июня, региональные налоговые органы приступают к приему налогоплательщиков по предварительной записи. Записаться можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России или через Единый контакт-центр ФНС по номеру телефона 8-800-222-2222 (звонок бесплатный), - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что при визите в инспекцию обязательно использование средств индивидуальной защиты — масок, респираторов, а также перчаток, антисептиков или дезинфицирующих салфеток для обработки рук. Однако решить практически все вопросы по налоговой тематике по-прежнему можно и удаленно: на сайте службы доступны более 50 онлайн-сервисов.
Так, в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и отправить в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом, направить в инспекцию все виды заявлений и обращений. Те, кто не имеет пароля для посещения Личного кабинета, могут зайти в него с помощью учетной записи для авторизации на Едином портале госуслуг (ЕСИА).
Добавим, что специальные разделы сайта позволяют ознакомиться с перечнем мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, и отправить заявление на субсидию.
ИСТОЧНИК KP.RU