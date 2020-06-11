С 15 июня налоговики Томской области возобновляют прием посетителей

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:46:20+03:00

Разобраться с налоговыми вопросами с понедельника можно в инспекции, а можно онлайн. Фото: из открытых источников

Правда, пока по предварительной записи и при наличии масок у обратившихся

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- С понедельника, 15 июня, региональные налоговые органы приступают к приему налогоплательщиков по предварительной записи. Записаться можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России или через Единый контакт-центр ФНС по номеру телефона 8-800-222-2222 (звонок бесплатный), - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что при визите в инспекцию обязательно использование средств индивидуальной защиты — масок, респираторов, а также перчаток, антисептиков или дезинфицирующих салфеток для обработки рук. Однако решить практически все вопросы по налоговой тематике по-прежнему можно и удаленно: на сайте службы доступны более 50 онлайн-сервисов.

Так, в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и отправить в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом, направить в инспекцию все виды заявлений и обращений. Те, кто не имеет пароля для посещения Личного кабинета, могут зайти в него с помощью учетной записи для авторизации на Едином портале госуслуг (ЕСИА).

Добавим, что специальные разделы сайта позволяют ознакомиться с перечнем мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, и отправить заявление на субсидию.

ИСТОЧНИК KP.RU