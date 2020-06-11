2020-06-11T07:30:55+03:00
Происшествия

Две дачи и жилой дом пострадали от пожаров в Томской области

Человеческих жертв, к счастью, нет
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Сотрудники МЧС тушили пожар в двухквартирном деревянном доме почти 2 часа.Сотрудники МЧС тушили пожар в двухквартирном деревянном доме почти 2 часа.Фото: Из открытых источников
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- Жилой двухквартирный дом с надворными постройками и две дачи пострадали от огня за минувшие сутки. Человеческих жертв нет - сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Томской области. - Самый крупный пожар произошел около полуночи в с. Малиновка Томского района, где загорелся брусовой двухквартирник. Огонь перекинулся и на крытый двор, пристроенный к дому. Общая площадь возгорания превысила 155 кв. метров. На его ликвидацию понадобилось порядка двух часов.

Еще один дом с верандой сгорел в с. Новорождественское Томского района. В здании никто не жил. Огонь распространился на 95 кв. метров площади дома. Пожар спасатели также тушили почти два часа.

В районе 41-го километра железной дороги Тайга-Томск в садовом доме выгорела деревянная обрешетка крыши здания, обгорели стены внутри и снаружи, от огня пострадала веранда. Причины всех возгораний устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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