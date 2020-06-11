2020-06-11T06:51:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Томичи, приютившие на время пандемии детей-сирот из соцучреждений, получили выплаты

На временное проживание жители региона взяли 47 таких ребятишек
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Семьи, взявшие в пандемию подопечных из социальных учреждений Томской области, получают денежную выплату.Семьи, взявшие в пандемию подопечных из социальных учреждений Томской области, получают денежную выплату.Фото: Из открытых источников
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- Размер выплаты составляет 12 130 рублей на каждого подопечного, взятого на период пандемии в семью, - рассказали в администрации региона. - В Томской области такую выплату за апрель и май получили 39 семей, которые взяли на временное проживание 47 детей.

Специалисты уточнили, что ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня, в соответствии с постановлением Правительства России, полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Добавим, подать заявление на выплату можно до 1 октября через портал госуслуг, а также обратившись по предварительной записи в клиентскую службу Пенсионного фонда России или МФЦ «Мои документы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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