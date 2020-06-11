2020-06-11T06:36:35+03:00
Недвижимость

«Томскводоканал» оштрафовали за неоконченные в срок работы по ул. 5-й Армии

Сумма взыскания составила тридцать тысяч рублей
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В настоящий момент движение транспорта по ул.5 Армии восстановлено.В настоящий момент движение транспорта по ул.5 Армии восстановлено.Фото: из открытых источников
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- С июля 2019 года по ул. 5-й Армии на участке от пр. Ленина до ул. Ижевской компания «Томскводоканал» с многократным нарушением сроков вела работы по прокладке канализационных сетей, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Профильным департаментом администрации на ведение работ было выдано 9 ордеров. Городскими властями был организован круглосуточный контроль за ходом ведения работ.

25 мая мэр отказал компании в продлении срока благоустроительных работ, потребовав завершить их в полном объеме к 1 июня, но и этот срок выдержан не был. Лишь в ночь на 10 июня коммунальщики завершили свою деятельность на обозначенном участке.

- Подрядчик «Томскводоканала» завершил асфальтирование территории, утром в среду движение по ул. 5-й Армии на участке от пр. Ленина до ул. Ижевской было восстановлено. В ближайшее время подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства нанесет здесь дорожную разметку, - отметил Вячеслав Черноус, заместитель мэра по благоустройству. - На должностное лицо ресурсоснабжающей организации за нарушение ст. 8.10 КоАП Томской наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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