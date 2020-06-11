2020-06-11T05:40:22+03:00
Общество

К выходным в Томскую область придет жара до +30, но ненадолго

Вторая декада июня, по прогнозам, ожидается прохладной
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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От +30 до +16 - такие перепады температуры прогнозируют синоптики во второй декаде июня.От +30 до +16 - такие перепады температуры прогнозируют синоптики во второй декаде июня.Фото: Из открытых источников
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Колебания температуры воздуха от +30 до +13 градусов ожидаются в Томской области во второй декаде июня. Синоптики прогнозируют дожди и грозы в большинстве дней декады.

- Средняя температура во второй декаде составит в регионе плюс 12-16 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса, - сообщила Светлана Рюхтина, начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра. - Ночью по Томской области ожидаются колебания температуры в пределах от плюс 12-17 до плюс 3-8 градусов. Днем – от 19-24 градусов тепла, в начале декады местами плюс 26-31 градус, до 13-18 градусов тепла. Дожди и грозы прогнозируются в большинстве дней декады.

Она также добавила, что по Томску в начале декады ночью температура воздуха составит плюс 12-17 градусов с последующим понижением до 4-6 градусов тепла. Днем ожидается плюс 29-31 градус, с дальнейшим понижением до плюс 14-16 градусов тепла.

- Потепление придет к нам в регион уже в четверг, а с начала следующей снова будет прохладно, – пояснила Светлана Рюхтина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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