Возле аэропорта «Томск» осенью появится дополнительная бесплатная парковка

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:26:43+03:00

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Новая парковка на 226 мест откроется осенью на подъезде к терминалу аэропорта «Богашево». Средства на ее обустройство выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба областной администрации.

- На первом этапе строительства подъезда к терминалу аэропорта в 2019 году была построена парковочная площадка на 132 места. В этом году на завершение строительства 226-местной парковки федеральный бюджет выделил региону 382,7 миллиона рублей, - рассказал вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный.

В настоящее время подрядчик выполнил уже 57 % работ по проекту — снес лесные насаждения, очистил площадку под парковку, перенес инженерные коммуникации. Сейчас дорожники обустраивают основание земляного полотна, чтобы в конце августа приступить к асфальтированию. Также во второй этап включено строительство участка автодороги с расширением проезжей части для организации кольцевого движения. Всего дорожники заасфальтируют 1,504 км дорожного полотна. Строительство завершится в октябре. Для удобства использования парковок возле терминала будет организовано кольцевое движение.

Парковки на подъезде к аэровокзалу станут частью аэропортового комплекса, в который войдет новый пассажирский терминал.

ИСТОЧНИК KP.RU