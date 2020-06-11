2020-06-11T06:26:43+03:00
Недвижимость

Возле аэропорта «Томск» осенью появится дополнительная бесплатная парковка

на ней смогут разместиться больше двухсот автомобилей
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Строительство парковки идет полным ходом.Строительство парковки идет полным ходом.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Новая парковка на 226 мест откроется осенью на подъезде к терминалу аэропорта «Богашево». Средства на ее обустройство выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба областной администрации.

- На первом этапе строительства подъезда к терминалу аэропорта в 2019 году была построена парковочная площадка на 132 места. В этом году на завершение строительства 226-местной парковки федеральный бюджет выделил региону 382,7 миллиона рублей, - рассказал вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный.

В настоящее время подрядчик выполнил уже 57 % работ по проекту — снес лесные насаждения, очистил площадку под парковку, перенес инженерные коммуникации. Сейчас дорожники обустраивают основание земляного полотна, чтобы в конце августа приступить к асфальтированию. Также во второй этап включено строительство участка автодороги с расширением проезжей части для организации кольцевого движения. Всего дорожники заасфальтируют 1,504 км дорожного полотна. Строительство завершится в октябре. Для удобства использования парковок возле терминала будет организовано кольцевое движение.

Парковки на подъезде к аэровокзалу станут частью аэропортового комплекса, в который войдет новый пассажирский терминал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты держат на контроле реставрацию дома-памятника в Томске
Ветеран томского завода «Сибкабель» Тамара Левина отметила свое 100-летие
Коронавирус в Томске: +50 новых случаев заражения
Две маршрутки, Nissan и автокран-манипулятор столкнулись сегодня в Томске
Оперштаб: в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области зафиксированы случаи заболевания СOVID-19
Персонал Респираторного госпиталя СибГМУ получил первые зарплаты, и они не разочаровали
10-летнего велосипедиста сбила машина на пешеходном переходе возле томского Горсада
С 15 июня налоговики Томской области возобновляют прием посетителей
Две дачи и жилой дом пострадали от пожаров в Томской области
Томичи, приютившие на время пандемии детей-сирот из соцучреждений, получили выплаты
«Томскводоканал» оштрафовали за неоконченные в срок работы по ул. 5-й Армии
К выходным в Томскую область придет жара до +30, но ненадолго
Возле аэропорта «Томск» осенью появится дополнительная бесплатная парковка
За один день в Томской области сбиты два маленьких велосипедиста
Томские спасатели спустили с дерева юную парашютистку
Томский госуниверситет готов выпускать зубные имплантаты из нанокерамики
На севере Томской области полиция задержала угонщика катера
Фонд Тимченко оказал поддержку пяти центрам помощи семье и детям в Томской области
Два томича в ходе ссоры до смерти избили собутыльника
Власть: 1 июля на избирательных участках будут обеспечены максимальные меры эпидбезопасности
Шесть томских проектов вышли в финал первого всероссийского конкурса Art Team
Коронавирус в Томске: в регионе 48 новых случаев заражения
Один в дерево, другой в столб: ГИБДД выясняет обстоятельства аварии на севере Томской области
С центральной башни мэрии Томска сняли купол с часами
С начала года из Томска выдворили за пределы России почти два десятка незаконных мигрантов
ТГУ вошел в Топ- 250 лучших университетов мира в престижном рейтинге
10 новых ФАПов появятся в этом году в селах Томской области
В Томской области семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать президентские выплаты