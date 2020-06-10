2020-06-10T15:18:59+03:00
Происшествия

За один день в Томской области сбиты два маленьких велосипедиста

ДТП с их участием произошли в областном центре и в Колпашево
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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9 июня, около пяти часов вечера, на улице Алтайской в Томске 29-летний водитель Volkswagen Polo совершил наезд на юную велосипедистку.

-По предварительным данным, 8-летняя девочка двигалась на велосипеде по внутридворовой территории. С травмами она доставлена в медицинское учреждение.- сообщила сегодня пресс-служба регионального УМВД.

В Колпашево, примерно в это же время, под колесами ВАЗ-21053 оказался семилетний мальчик, катавшийся на велосипеде по улице, без присмотра взрослых. За рулем сбившего его автомобиля находился четырнадцатилетний подросток, который скрылся с места ДТП.

- Позднее он был выявлен и задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Права управления транспортными средствами подросток не имеет, - говорится в сообщении ведомства. Сбитый ребенок с травмами госпитализирован в местную больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествий и степень виновности водителей.

Полицейские напоминают, что Правилами дорожного движения запрещено велосипедистам моложе 14 лет выезжать на проезжую часть. Также и юным, и взрослым велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам на двухколесном «друге».

ИСТОЧНИК KP.RU

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