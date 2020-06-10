Томские спасатели спустили с дерева юную парашютистку

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:47:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром спасатели Томской областной поисково-спасательной службы спустили с дерева 14-летнюю парашютистку. Она запуталась в кроне деревьев на 30-метровой высоте в районе аэродрома Головино, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

– В 11:32 дежурному ПСС поступило сообщение о том, что парашют 14-летней девушки запутался в кроне деревьев, и самостоятельно спуститься она не может. В 12:34 спасатели были на месте. Спуск занял около часа, так как парашютистка находилась на высоте более 30 метров, – сказал замначальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Девушка была передана медикам для осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU