2020-06-10T13:44:58+03:00
Умный город

Томский госуниверситет готов выпускать зубные имплантаты из нанокерамики

Производство станет первым и пока единственным в стране
ИГОРЬ ТЮРИН
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Ученые ТГУ готовы помочь жителям региона обрести красивую улыбку.Ученые ТГУ готовы помочь жителям региона обрести красивую улыбку.Фото: из открытых источников
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В НОЦ «Аддитивные технологии» ТГУ разработали технологию полного цикла производства зубных штифтов (имплантатов) из наноструктурной керамики – биосовместимого и эстетически привлекательного для протезирования материала. Мелкосерийное производство для стоматологических клиник планируется вести на собственной технологической площадке университетского малого инновационного предприятия, сообщает пресс-служба вуза.

Наноструктурная керамика на основе диоксида циркония – это передовой материал в современной медицине. Доказано, что диоксид циркония обладает прекрасными свойствами по прочности, твердости и биосовместимости. Зубные имплантаты из диоксида циркония не вызывают аллергических реакций и выглядят максимально похоже на натуральные зубы. При этом собственных технологий производства зубных имплантов из нанокерамики в России до сих пор нет.

Технологию изготовления зубных имплантатов из порошков японской компании Tosoh разработали в научной группе под руководством к.т.н., зам. директора НОЦ «Аддитивные технологии» ТГУ Владимира Промахова.

Для производства имплантатов команда томских разработчиков использует технологию CAD-CAM, которая обеспечивает производство до 100 тысяч изделий в месяц. Нюансы работы с материалами ученые ТГУ отрабатывали в течение 5 лет. В частности, им удалось добиться контролируемой усадки при спекании до сотых долей миллиметра.

Технология, созданная в ТГУ, способна быстро подстраиваться под запросы хирургов-стоматологов и изготавливать изделия под их задачи. На собственной технологической площадке разработчики создают имплантаты разных форм и размеров, с разной резьбой и разной формой абатмента (головки, на которую «садится» коронка), а также специальные ключи, с помощью которых хирурги вкручивают их в кость.

Сейчас разработчики ведут переговоры со стоматологическими клиниками, которые занимаются дентальным протезированием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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