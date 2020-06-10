2020-06-10T12:36:36+03:00
Происшествия

На севере Томской области полиция задержала угонщика катера

Найти его помогли бдительные местные жители
ИГОРЬ ТЮРИН
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Выпил, захотелось покататься, угнал катерВыпил, захотелось покататься, угнал катерФото: из открытых источников
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В дежурную часть отделения полиции «Александровское» обратился местный житель с заявлением об угоне катера.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый житель села Александровского, 1998 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оттолкнув транспортное средство от берега, пришвартованное на берегу реки Обь в районе причала рыбокомбината в селе Александровском, поплыл по течению реки.

Местные жители, заметив катер с нетрезвым гражданином на борту, обратились в органы внутренних дел. Сотрудники полиции, прибыв на место швартовки катера, задержали подозреваемого.

Похищенное изъято полицейскими и возвращено законному владельцу.

Отделением дознания МО МВД России «Стрежевской» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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