2020-06-10T12:13:43+03:00
Общество

Фонд Тимченко оказал поддержку пяти центрам помощи семье и детям в Томской области

Общая сумма грантов по антикризисным программам составит 778 тысяч рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Деньги благотворителей пойдут на поддержку семьи и детей в Томской областиДеньги благотворителей пойдут на поддержку семьи и детей в Томской областиФото: из открытых источников
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Поддержку по антикризисным программам фонда Тимченко «Открытая дверь» и «Жизнь продолжается» получили пять организаций Томской области.

Это центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей Бакчарского и Зырянского районов, центр помощи семье и детям Асиновского района, социально-реабилитационный центр «Друг» (Томск) и общественная организация из Шегарского района «Рука в руке».

Каждый из центров представил в фонд собственный проект. Общая сумма поддержки составит 778 тыс. рублей. Эти средства помогут курируемым семьям преодолеть сложности, возникшие в период пандемии, а центрам – приобрести оборудование для дистанционных занятий с детьми.

Особенность антикризисных программ фонда Тимченко в том, что стать их участниками могут только те организации, которые уже доказали свою эффективность в работе с наиболее уязвимыми группами населения и имеют опыт успешного сотрудничества с фондом.

Как отметила начальник областного департамента по вопросам семьи и детей Маргарита Шапарева, у Томской области накоплен серьезный успешный опыт сотрудничества с фондом Тимченко.

– В рамках визита команды фонда в Томскую область эксперты лично убедились в том, что наши специалисты реально и действенно помогают детям и семьям. Включение томских организаций в антикризисные программы фонда – это своевременная помощь и знак доверия региону, – сказала Маргарита Шапарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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