2020-06-10T12:55:53+03:00
Происшествия

Два томича в ходе ссоры до смерти избили собутыльника

В Томске двое мужчин предстанут перед судом за тяжкое преступление
ИГОРЬ ТЮРИН
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Пьянка до добра не доведет, только до тюрьмыПьянка до добра не доведет, только до тюрьмыФото: из открытых источников
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Следственный комитет РФ по Томской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двоих 26-летних томичей в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемые в ходе совместного распития спиртных напитков со своим знакомым в квартире жилого дома в Октябрьском районе г. Томск на почве личных неприязненных отношений подвергли его избиению, нанеся множественные удары предположительно металлическим кастетом по голове, а также руками и ногами по голове и телу, после чего скрылись с места совершения преступления.

В результате их действий потерпевшему причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью, от которых он скончался спустя непродолжительное время.

Обвиняемые содержатся под стражей, в ходе следствия они полностью признали себя виновными.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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