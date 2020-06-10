2020-06-10T12:22:16+03:00
Общество

Власть: 1 июля на избирательных участках будут обеспечены максимальные меры эпидбезопасности

В этот день электорат страны будет голосовать по поправкам в Конституцию РФ
ИГОРЬ ТЮРИН
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1 июля пройдет референдум по поправкам в Конституцию страны1 июля пройдет референдум по поправкам в Конституцию страныФото: из открытых источников
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1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В Томской области оно будет организовано на избирательных участках и на дому при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

– Уже идет работа по приобретению всех необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты как участников голосования, так и членов избирательных комиссий. А само голосование пройдет при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора», – сообщил председатель избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов.

Предусмотрены максимальные средства защиты для участников голосования. Избирательные участки будут оснащены обеззараживающими ковриками на входе и антисептическими средствами для дезинфекции рук. Каждому избирателю, пришедшему на участок, будут измерять температуру бесконтактным термометром, выдадут индивидуальный пакет с маской, перчатками и одноразовой ручкой, которой он будет расписываться в бюллетене. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию. Всех членов избирательных комиссий также обеспечат средствами индивидуальной защиты. Сама процедура голосования будет организована бесконтактным способом. Участник голосования должен предъявить паспорт члену избирательной комиссии на расстоянии в развернутом виде, не передавая в руки. Голосование будет приходить при строгом соблюдении санитарной дистанции в 2 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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