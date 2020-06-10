Шесть томских проектов вышли в финал первого всероссийского конкурса Art Team

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:11:50+03:00

В их числе трамвай-театр, фестиваль осознанного потребления и другие идеи

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Томские команды участвовали в конкурсе Art Team при поддержке регионального проектного офиса «Креативные индустрии и туризм» и администрации Томской области, сообщает пресс-служба администрации.

Всего на конкурс было подано 345 проектов из 63 регионов России. Больше всего заявок представили Москва, Санкт-Петербург, Томская и Саратовская области, республики Татарстан и Крым.

Шесть проектов Томской области вышли в финал конкурса Art Team. Среди финалистов: выставка уличного искусства музыки и новой городской культуры Street Vision, хореографическая выставка-перфоманс, трамвай-театр, библиотека креативных индустрий, фестиваль осознанного потребления и проект «Город 1000 родников».

Всего финалистами конкурса-2020 стали 80 проектов из 36 регионов России. Их авторы получат приглашение к участию в двухдневном очном образовательном интенсиве в Москве, а также возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам на фестивале «Российская креативная неделя», который планируется провести в Парке Горького в сентябре.

Авторы 20 проектов-победителей примут участие в конкурсе на получение гранта молодежного форума «Таврида».

Организаторы конкурса Art Team – Роскультцентр, Фонд Инносоциум и АНО «Центр кинофестивалей и международных программ».

Задача конкурса Art Team – формирование креативного кадрового резерва страны, развитие креативной экономики через системную работу в регионах России.

В конкурсе участвовала творческая молодежь и специалисты, занятые в культурных и креативных индустриях, в возрасте от 20 до 35 лет. В состав конкурсного жюри вошли представители культурных и креативных индустрий, бизнеса и органов государственной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU