Коронавирус в Томске: в регионе 48 новых случаев заражения

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:37:22+03:00

Число случаев заражения пока не идет на спад. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 июня, в Томской области выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1066 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 8404 заболевших, 216 человек скончались, 10 386 выздоровели.

Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировано 493 657 случаев заражения коронавирусом, 6358 человек умерли, 252 783 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU