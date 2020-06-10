2020-06-10T10:37:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: в регионе 48 новых случаев заражения

Число заболевших томичей достигло 1066
Алиса Селезнева
Поделиться:
Число случаев заражения пока не идет на спад.Число случаев заражения пока не идет на спад.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 июня, в Томской области выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1066 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 8404 заболевших, 216 человек скончались, 10 386 выздоровели.

Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировано 493 657 случаев заражения коронавирусом, 6358 человек умерли, 252 783 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томском госуниверситете готовы производить зубные имплантанты из керамики
На севере Томской области полиция задержала угонщика катера
Фонд Тимченко оказал поддержку пяти центрам помощи семье и детям в Томской области
Два томича в ходе ссоры до смерти избили собутыльника
Власть: 1 июля на избирательных участках будут обеспечены максимальные меры эпидбезопасности
Шесть томских проектов вышли в финал первого всероссийского конкурса Art Team
Коронавирус в Томске: в регионе 48 новых случаев заражения
Один в дерево, другой в столб: ГИБДД выясняет обстоятельства аварии на севере Томской области
С центральной башни мэрии Томска сняли купол с часами
С начала года из Томска выдворили за пределы России почти два десятка незаконных мигрантов
ТГУ вошел в Топ- 250 лучших университетов мира в престижном рейтинге
10 новых ФАПов появятся в этом году в селах Томской области
В Томской области семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать президентские выплаты