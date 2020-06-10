Коронавирус в Томске: в регионе 48 новых случаев заражения
Число заболевших томичей достигло 1066
Число случаев заражения пока не идет на спад.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 10 июня, в Томской области выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 1066 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 8404 заболевших, 216 человек скончались, 10 386 выздоровели.
Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировано 493 657 случаев заражения коронавирусом, 6358 человек умерли, 252 783 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU