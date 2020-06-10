Один в дерево, другой в столб: ГИБДД выясняет обстоятельства аварии на севере Томской области
ДТП произошло во вторник днем, около 15 часов 11 минут, в городе Колпашево.
- Автомобиль Лада Гранта, под управлением мужчины, 1956 года рождения, двигаясь по улице Мира города Колпашево, совершая обгон автомобиля Тойота, под управлением мужчины, 1991 года рождения, при завершении маневра не справился с управлением. В результате произошло столкновение автомобилей. После этого отечественный седан совершил наезд на дерево, иномарка, продолжив движение, пересекла проезжую часть, выехала на тротуар и совершила наезд на бетонную опору лини электропередач, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Оба мужчины были доставлены в городскую больницу, где им оказали разовую медицинскую помощь.
Местное подразделение ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего.
фото:УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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