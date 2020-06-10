2020-06-10T10:21:23+03:00
Происшествия

Один в дерево, другой в столб: ГИБДД выясняет обстоятельства аварии на севере Томской области

Иномарка и «Лада» не поделили дорогу в Колпашево
Алиса Селезнева
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фото :УМВД по Томской области.фото :УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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ДТП произошло во вторник днем, около 15 часов 11 минут, в городе Колпашево.

- Автомобиль Лада Гранта, под управлением мужчины, 1956 года рождения, двигаясь по улице Мира города Колпашево, совершая обгон автомобиля Тойота, под управлением мужчины, 1991 года рождения, при завершении маневра не справился с управлением. В результате произошло столкновение автомобилей. После этого отечественный седан совершил наезд на дерево, иномарка, продолжив движение, пересекла проезжую часть, выехала на тротуар и совершила наезд на бетонную опору лини электропередач, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Оба мужчины были доставлены в городскую больницу, где им оказали разовую медицинскую помощь.

Местное подразделение ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего.

фото:УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото:УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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